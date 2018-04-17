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Макрон: Франция будет вести диалог с Россией для поиска инклюзивного решения в Сирии


Франция будет вести диалог с Россией и другими странами для поиска всеобъемлющего инклюзивного решения в Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

Он отметил, что "Франция продолжит работу над выработкой политического инклюзивного решения в Сирии". "Мы говорим со всеми - с Россией, Турцией, Ираном, а также с сирийским режимом и всеми силами оппозиции, чтобы построить Сирию завтрашнего дня", - сказал Макрон.

 

 




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