Макрон: Франция будет вести диалог с Россией для поиска инклюзивного решения в Сирии

Франция будет вести диалог с Россией и другими странами для поиска всеобъемлющего инклюзивного решения в Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

Он отметил, что "Франция продолжит работу над выработкой политического инклюзивного решения в Сирии". "Мы говорим со всеми - с Россией, Турцией, Ираном, а также с сирийским режимом и всеми силами оппозиции, чтобы построить Сирию завтрашнего дня", - сказал Макрон.