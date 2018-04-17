СМИ сообщили об отравлении Скрипалей жидкостью

Вещество, которое использовали при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было доставлено в "жидком виде". Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

Ранее газета Mail on Sunday писала, что для атаки на Скрипалей использовалось вещество в форме геля.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения.