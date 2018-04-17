Ева Лонгория удостоена звезды на Аллее славы Голливуда

Именная звезда актрисы Евы Лонгории появилась 16 апреля на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters.

"Мне кажется, что я все еще маленькая девочка из Корпус-Кристи (родной город актрисы - прим. ТАСС) в штате Техас, у которой была по-настоящему большая мечта и длинные волосы", - сказала Лонгория во время церемонии открытия памятного знака. Актриса также напомнила, что с уважением относится к своему мексиканскому происхождению. "Как женщина и как латиноамериканка, я представляю множество сообществ. Хочу сказать всем этим сообществам, что это не только моя звезда, это наша звезда", - подчеркнула она.

На церемонии также присутствовали многие голливудские звезды, в том числе Виктория Бекхэм, Анна Фэрис, Фелисити Хаффман, Мелани Гриффит и Рики Мартин.

Ева Лонгория дебютировала в кино в 2000 году, сыграв в одном из эпизодов сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Участие в телекартине "Отчаянные домохозяйки" принесло ей широкую известность по всему миру и номинацию на премию "Золотой глобус" в 2006 году. Всего актриса снялась в более чем 35 картинах.