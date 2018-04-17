СМИ: бронетехника армии США получит сенсорную защиту от огня из стрелкового оружия

Бронетехника Сухопутных войск США в скором времени будет оснащена "сенсорным щитом" для защиты от вражеского огня из стрелкового оружия. Как передает Арменпресс, об этом сообщил на своем сайте журнал The National Interest.

По его данным, разработчики такого щита существенно продвинулись в создании сенсоров, которые смогут практически молниеносно определять "источники" ведения огня для их максимально быстрого, а главное, прицельного подавления. Уже в 2019 году, как ожидается, эта система - Hostile Fire Detection (HFD) - будет готова к прохождению более официальных испытаний с целью определения ее пригодности для поступления на вооружение в армейские подразделения.