Серж Саргсян высказался об опасности геополитических развитий в вопросе урегулирования карабахского конфликта

Любая дестабилизация в регионе отрицательно сказывается на стабильности в зоне конфликта НКР. Как передает «Арменпресс», об этом заявил сегодня в Национальном Собрании Армении кандидат в премьер-министры РА Серж Саргсян, отвечая на вопрос депутата от блока «Царукян» Сергея Багратяна о стабильности в зоне карабахского конфликта, в частности, в свете ракртного удара по территории Сирии.

«Любой случай дестабилизации ситуации в регионе негативно влияет на стабильность, которая важнее всего для нас. Стабильность наряду с прогрессом в переговорном процессе по Карабаху являются для нас самыми важными аспектами»,- сказал он.

По его словам, сирийский конфликт опасен для Армении и Карабаха тем, что в регион могут прибыть лица, которые прошли через сирийскую войну. «Это люди, которые жестоко воевали, грабили, что является опасным для нас», - сказал Сарсгян.

По его словам, влияние оказывает и миграция в Армению сирийских армян. Несмотря на положительные стороны, однако в Сирии армяне обладают вековым наследием, и надо защитить и его.

При этом он сказал, что обострение отношений между Россией и Западом, как и любое противостояние, ведёт к поляризации.«Обострение отношений между Западом и Россией обязывает нас проводить более разумную политику, но при этом мы должны быть более решительными. Мы должны иметь слоюзников, партнеров, и мы должны соблюдать правила. В обратном случае мы не можем ожидать от них ответного отношения», - сказал Саргсян.