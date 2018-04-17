Президент Республики Армения принял Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян

Президент Республики Армения Армен Саркисян 17 апреля принял Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян поприветствовал Гарегина Второго и подчеркнул незаменимый вклад Армянской Апостольской церкви во все сферы жизни армянского народа, в поддержание национальных и духовных ценностей.

Стороны поговорили о тесном сотрудничестве между государством и церковью, укреплении связей между родиной и диаспорой, ключевых вопросах национально-церковной жизни и существующих проблемах.

Гарегин Второй выразил уверенность в том, что уважение к президенту Саркисяну, его большим международным связям, его богатый опыт и знания в области управления будут служить прогрессу страны.