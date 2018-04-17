Полиция Армении подвергла приводу около 80 активистов

По положению на 14.00 полиция Армении подвергла приводу за административные правонарушения уже 80 активистов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

На наш вопрос, скольких задержанных уже освободили, полиция ответить затруднилась, попросив позвонить попозже.

Задержание за административные правонарушения разрешено законом в течение 3 часов – без решения суда, если исполнение закона об админ истративных правонарушениях невозможно обеспечить иными методами.

Задержание разрешено законом в целях предупреждения административных правонарушений, в целях уточнения личности нарушителя, на основании акта об за административном правонарушении.

Срок задержания исчисляется с момента фактического задержания лица.

Полиция Армении 16-го апреля приняла решение прекратить инициированный Николом Пашиняном митинг и потребовала у руководителя собрания проинформировать об этом участников акции.

В заявлении говорится, что руководимый депутатом Национального Собрания Армении Николом Пашиняном митинг, начавшийся 13 апреля, сопровождался умышленным перекрытием улиц Еревана, препятствованием нормальной работе организаций, блокированием имеющих жизненно важное для города значение транспортных узлов, не подчинением законным требованиям полицейских, насилием в отношении последних, массовыми беспорядками.

«Исходя из вышеуказанного, предупреждаем организаторов митинга – не продолжать собрание, дабы Полиция могла воздержаться от мер, призванных разогнать собрание», - сказано в заявлении Полиции.

Вечером 13 апреля на Площади Свободы в Ереване состоялся совместный митинг трех оппозиционных инициатив, выступающих против премьерства 3-го президента Армении Сержа Саргсяна. Митинг организовали инициатива «Мой шаг» во главе с руководителем оппозиционной парламентской фракции «Елк», вместе с представителями других гражданских инициатив. Ранее Никол Пашинян объявил о реализации программы действий «14+4» – 14-дневного протестного шествия «Мой шаг» по 7 крупным городам Армении и 4-дневных митингов в Ереване. Н. Пашинян заявил о начале круглосуточных митингов в Ереване. Протестующие заняли Площадь Франции. После того как митингующие заблокировали площадь, дорожное движение в центре столицы оказалось парализовано. 13 апреля оппозиционеры ворвались в здание Ереванского государственного университета, призывая студентов к массовым забастовкам. 14 апреля митингующие временно захватили здание Общественного радио Армении, но покинули его после того, как Никол Пашинян обратился с призывом к народу собраться на митинги. Вечером 15 апреля Никол Пашинян на Площади Франции в Ереване, которая была перекрыта митингующими, обнародовал программу действий массового гражданского неповиновения. Он призвал граждан присоединяться к акции, перекрывать движение транспорта на узловых перекрестках столицы, а также блокировать здание парламента и работу метрополитена.

С утра 16 апреля было парализовано движение на всех центральных улицах Еревана. В частности, утром митингующие организовали сидячий пикет на улице Ханджяна в центре столицы, затем беспрепятственно вошли в расположенный на данной улице Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна. Митингующие во главе с депутатом Национального Собрания Армении Николом Пашиняном прорвали полицейский кордон на центральном проспекте Баграмяна, где находятся здания парламента, резиденция президента, Конституционный суд РА и ряд посольств. Начались столкновения протестующих с полициейПолиция после этого начала применять спецредства, пострадали не только протестующие и Н. Пашинян, но и полицейские. Полиция дала срок на прекращение акции, предупредив в противном случае применить силу и разогнать митинг.