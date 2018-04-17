Блондинок вдвое больше, чем блондинов, выяснили ученые

Среди европейцев и их потомков шанс оказаться натуральной блондинкой у женщин в два раза выше, чем у мужчин - блондином,передает Арменпресс.

К этому выводу пришли участники самого крупного в истории исследования генетических особенностей пигментации у европейцев и их потомков, обобщившего данные почти 300 тысяч человек.

В ходе исследования были обнаружены 124 гена, влияющих на цвет волос человека.

Авторы этого исследования признаются в своем отчете, что не смогли выяснить, почему белокурых женщин значительно больше, чем мужчин.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

Предыдущие подобные исследования привели к открытию лишь немногим более десятка генов, отвечающих за цвет волос.

Данные для этого исследования были предоставлены британским хранилищем биоматериалов UK Biobank, американской компанией 23andMe, занимающейся исследованиями ДНК, а также международным консорциумом Visible Trait Genetics и его партнерами в Нидерландах, Австралии и Италии.

Ученые выбрали европейцев из-за того, что цвет волос у них варьируется наиболее широко.

Они обнаружили, что шансов оказаться черноволосым у европейского мужчины в три раза больше, чем у женщины.