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Полуголая Рианна в уггах шокировала поклонников


Фотографии откровенного костюма американской певицы Рианны с фестиваля Coachella в Калифорнии, США, вызвали неоднозначную реакцию поклонников в ее Instagram.

Звезда появилась в коричневом полупрозрачном полотне, обернутом вокруг тела, через которое просвечивала ее голая грудь. Певица дополнила образ высокими сапогами-уггами на каблуках, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Пользователи соцсети оставили негативные отзывы в комментариях под снимками Рианны.

Несмотря на это, фотографии Рианны в коричневом костюме собрали два миллиона лайков.

Более того, многие восторгались красотой певицы: «Такая сексуальная! Она украшает собой любой костюм».

 

 




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