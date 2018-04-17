СМИ: швейцарский музей выставит самый полный из существующих скелет мегалодона

Выставка "Акулы доисторических времен" открывается в Музее динозавров города Ааталь (Швейцария) в кантоне Цюрих. Как сообщила газета Lucerne Zeitung, в экспозиции представлен самый полный из всех существующих в мире скелетов мегалодона - гигантской вымершей акулы эпохи миоцена и плиоцена, передает Арменпресс.

По словам основателя и директора музея Ханса-Якоба Зибера, ископаемые останки акул встречаются очень редко. Фрагмент скелета мегалодона длиной около 4,5 м был специально доставлен в Швейцарию из Перу и является настоящей сенсацией, считает Зибер. "Мы хотели организовать лучшую выставку об ископаемых акулах, и я думаю, нам это удалось", - отметил он.

Мегалодон, вымерший около 2 млн лет назад, считается крупнейшей акулой, когда-либо обитавшей в мировом океане. Он достигал 15-18 м в длину, а в его пасти мог бы поместиться автомобиль малого класса "Smart". Самые крупные из существующих в современной природе морские обитатели - белые акулы - достигают в длину 6-8 м.