В Гюмри движение парализовано: участники акции протеста проводят сидячую забастовку

В Гюмри активисты перекрыли дороги, ведущие к Театральной площади. Как сообщает корреспондент «Арменпресс» с места событий, студенты ВУЗов и колледжей Гюмри, а также ученики старших школ и училищ перекрыли в городе множество дорог.

Собравшись перед зданиями областной администрации Ширака и мэрии Гюмри, студенты двинулись к площади Вардананц. Губернатор Ширака Артур Хачатрян и мэр Гюмри Самвел Баласанян призвали жителей провести шествие спокойно и избежать правонарушений.

На данный момент участники акции протеста проводят сидячую забастовку улице, примыкающей к Театральной площади. Движение в Гюмри парализовано.

Арменуи Мхоян