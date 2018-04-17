Путин заявил Меркель, что группа западных стран совершила акт агрессии против Сирии

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирии, грубо нарушили нормы международного права. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Предметно обсуждено обострение обстановки в Сирии и вокруг нее. Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса", - отметили в Кремле.

Путин и Меркель акцентировали важность проведения находящейся в Сирии миссией ОЗХО тщательного и объективного расследования. "Акцентирована важность проведения находящейся в Сирии миссией ОЗХО тщательного и объективного расследования", - отмечается в сообщении.

"С обеих сторон выражена готовность содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по сирийскому досье, в том числе на Женевской и Астанинской площадках, и продолжить двусторонние контакты на этот счет", - подчеркнули в Кремле.

Также проведен обмен мнениями и по вопросам, связанным с реализацией проекта "Северный поток - 2".