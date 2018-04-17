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В Армении никто за политические взгляды к уголовной ответственности не привлекался: Серж Саргсян


Кандидат в премьер-министры Армении Серж Саргсян уверяет, что в Армении никто за политические взгляды к уголовной ответственности не привлекался. Как сообщает «Армепресс», кандидат в премьер-министры заявил об этом во время обсуждений вопроса выборов премьер-министра, отвечая на вопрос депутата от фракции “Елк” Артака Зейналяна.

“Даже, я думаю, во многих случаях, когда они совершили уголовное преступление, наши суды к ним относятся мягче”, - сказал Серж Саргсян.

Он  попросил принять сказанное, как заявление, прозвучавшее из уст неофициального лица.


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