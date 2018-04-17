Армения продолжит сотрудничество с Россией, ЕС и Ираном: Серж Саргсян

Армения продолжит сотрудничество с Россией, ОДКБ, ЕАЭС, ЕС и Ираном. Как передает «Арменпресс», об этом заявил сегодня в Национальном Собрании Армении кандидат в премьер-министры РА Серж Саргсян, отвечая на вопрос секретаря РПА Гагика Меликяна о политике Армении в условиях противоречий между РФ, Западом, Ираном.

«У нас есть интересы в странах ЕАЭС, Иране, эти страны важны для сохранения стабильности в регионе. Мы продолжим политическое и экономическое сотрудничество с нашим стратегическим союзником Россией, дружественные отношения с Ираном, Евросоюзом, США, Китаем. Эти страны имеют важнейшее значение для региона. Думаю, с 1-го июля мы начнем осуществлять активное сотрудничество с ЕС в соответствии с подписанным соглашением»,- сказал он.

«Наша общая идеология – выигрывать за счет сотрудничества, а не играть на конфликтах других стран, это предельно опасно, и в регионе у нас есть примеры того, как опасно играть на противоречиях других государств. Все у нас диверсифицировано, и мы будем пытаться сохранить этот баланс», – заявил Серж Саргсян.

По его словам, торговый оборот Армении с РФ и ЕАЭС составляет 1/3 лот общего оборота, столько же приходится на страны ЕС, и 1/3 – на прочие страны.