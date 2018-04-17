В мэрии Еревана взрывное устройство обнаружено не было

17-го апреля в 12:02 в службу "911" была получена информация о том, что возле муниципалитета города Ереван установлено взрывное устройство: необходима помощь спасателей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали группа реагирования на ЧС Национального центра управления в кризисных ситуациях и один боевой расчет.В результате поисковых работ взрывное устройство не было обнаружено.