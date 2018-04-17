Пресс-секретарь МИД Армении опровергает слухи о вторжении посторонних людей на территорию посольства Армении в РФ
Слухи о вторжении посторонних людей на территорию посольства Армении в РФ не соответствуют действитетельности. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«Слухи о вторжении посторонних людей на территорию посольства Армении в РФ не соответствуют действитетельности, такого нет»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.Ранее Никол Пашинян заявил, что на территорию посольства Армении в РФ ворвалась группа армян.
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