Пресс-секретарь МИД Армении опровергает слухи о вторжении посторонних людей на территорию посольства Армении в РФ

Слухи о вторжении посторонних людей на территорию посольства Армении в РФ не соответствуют действитетельности. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Слухи о вторжении посторонних людей на территорию посольства Армении в РФ не соответствуют действитетельности, такого нет»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Ранее Никол Пашинян заявил, что на территорию посольства Армении в РФ ворвалась группа армян.