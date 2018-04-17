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Пресс-секретарь МИД Армении опровергает слухи о вторжении посторонних людей на территорию посольства Армении в РФ


Слухи о вторжении посторонних людей на территорию посольства Армении в РФ не соответствуют действитетельности. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Слухи о вторжении посторонних людей на территорию посольства Армении в РФ не соответствуют действитетельности, такого нет»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Ранее Никол Пашинян заявил, что на территорию посольства Армении в РФ ворвалась группа армян.


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