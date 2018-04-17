Серж Саргсян представил уроки, почерпнутые из апрельской войны
Первым уроком апрельской войны мы должны посчитать то, что отныне, еще очень длительное время мы никогда не должны питать надежд, что руководство Азербайджана оставит свои подходы и желание решить силой карабахскую проблему. Как передает «Арменпресс», об этом заявил сегодня в Национальном Собрании Армении кандидат в премьер-министры РА Серж Саргсян в ответ на вопрос Самвела Никояна об уроках Апрельской войны.
По его словам, Апрельская война в зоне карабахского конфликта 2016 года одновременно была и не была сюрпризом.
«Во многих случаях люди практически бывают убеждены в чем-то, но надеются, что противник или коллега будет руководствоваться здравой логикой и не пойдет на шаги, которые принесут ущерб обеим сторонам. В этом плане мы уроком номер один должны посчитать то, что отныне, еще очень длительное время мы никогда не должны питать надежд, что руководство Азербайджана оставит свои подходы и желание решить силой карабахскую проблему», – сказал Саргсян.
«В какой степени удалось руководству Азербайджана претворить в жизнь свои планы, полагаю, сегодняшняя картина на линии соприкосновения говорит о том, что этого, конечно, не удалось», – добавил он.
«Еще одним уроком стало то, что мы очень длительное время должны уделять весьма огромное внимание реформам в наших ВС, закупке вооружений, производству отечественного вооружения и, что самое главное, тому, чтобы боевой дух армянского солдата и офицера всегда были на высоком уровне», – сказал кандидат в премьеры Армении.
Как сообщалось ранее, стартовало особое заседание НС Армении: в повестке – выборы премьер-министра Армении. Фракции правящей Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) сегодня, 16 апреля, на совместном заседании в Национальном Собрании РА официально выдвинули кандидатуру 3-го президента РА, председателя РПА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
14 апреля состоялось заседание Исполнительного органа и Совета правящей Республиканской партии Армении (РПА). Исполнительный орган РПА, по предложению первого заместителя председателя партии, исполняющего обязанности премьер-министра РА Карена Карапетяна, принял решение представить на рассмотрение Совета партии кандидатуру председателя РПА, 3-го президента Армении Сержа Саргсяна на пост главы правительства республики. На заседании Совета решение Исполнительного органа представил К. Карапетян. Совет партии обсудил вопрос и единогласно поддержал кандидатуру Сержа Саргсяна.9-го апреля Армения перешла на парламентскую форму правления. В тот же день принес присягу и приступил к обязанностям президента Армении Армен Саргсян. По новой - парламентской форме правления, премьер-министра изберут в НС Армении открытым голосованием, после чего в течение 20 дней будет сформировано правительство. В 5-дневный срок президенту Армении представят кандидатуры членов правительства. После этого в 15-дневный срок должны буть назначены 2/3 кабинета министров. Как только состоится назначение 2/3 кабинета министров со стороны президента Армении, будет провозглашено формирование нового правительства.
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