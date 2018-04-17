в Грузию больше всего денег высылают из России

Россия вновь лидирует по объему денежных переводов в Грузию – из РФ в марте 2018 года перечислили более 38,1 миллиона долларов, что на 0,5% меньше по сравнению с мартом 2017 года, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.

На долю России в ноябре приходится 29,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов, передает Арменпресс.

Из России в Грузию с начала 2018 года денежных переводов поступило на 7,7% больше, чем за отчетный период прошлого года. Общий объем денежных переводов из России за первый квартал 2018 года составил более 102,4 миллиона долларов.