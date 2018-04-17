Речь кандидата на должность премьер-министра Армении Сержа Саргсяна: полный текст

Кандидат на должность премьер-министра Армении Серж Саргсян выступил с речью на специальном заседании Национального Собрания. Арменпресс приводит речь кандидата полностью:

«Уважаемый председатель Национального Собрания,

Уважаемые депутаты,

Прежде всего, благодарю Республиканскую партию Армении и Армянскую революционную федерацию «Дашнакцутюн» за выдвижение и поддержку моей кандидатуры. Благодарю за этот ёмкий и очень полезный процесс обоснованных обсуждений, который мы вместе прошли в течение предыдущих месяцев.

Уважаемые депутаты,

Два с половиной года назад этот зал был более чем бурным, когда обсуждался проект конституционных реформ. Этот проект стал Конституцией и основой, чтобы коренным образом изменить нашу политическую систему, содержание борьбы политических сил, функции акторов государственной системы.

В последние месяцы и дни мы свидетели и очевидцы воплощения в жизнь содержания и философии реформированной конституции. Мы вместе с вами участники нового начала.

Как в случая любого нового, здесь также очень важно, какое начало будет дано.

Для приведения парламентской формы управления к своему завершённому виду мы сегодня парламентским способом формируем правительство, первым шагом чего является избрание Национальным Собранием премьер-министра.

В профессиональных, учёных, политических кругах единодушны, что никакая существующая форма управления не может претендовать на совершенство. Я также придерживаюсь этого мнения. Любая форма управления, которая удовлетворяет минимальным формальным конституционным критериям, с точки зрения укрепления демократии может быть благоприятной. Между тем, не правильно сбалансированная форма управления может привести к нарушению равновесия между ветвями власти, неэффективности управления, конфликтности, со всеми вытекающими из этого отрицательными последствиями.

Если в первые годы независимости для нас наиболее важным было институциональное строительство и концентрация политической власти, иначе говоря, политическая стабильность и управляемость, то сегодня мы можем констатировать, что эти задачи у нас, по существу, в достаточной мере решены, и мы совершаем переход к целям динамичного развития.

В первые годы независимости был объективно велик и превалировал тот подход, что для стабильности и развития в стране нужно положиться на ту роль, которую имеет власть президента республики. В эти годы был гораздо больше страх возможных ситуаций хаоса, чем последствий наделения президента Республики большими полномочиями. Необходимость сильной президентской власти обосновывалась тем, что это даёт возможность централизовать существующие экономические и политические ресурсы и быстро принимать необходимые решения, чтобы эффективно преодолевать срочные или накопившиеся проблемы.

Мы и сегодня должны констатировать, что в первые годы независимости президентская или полупрезидентская формы управления не имели альтернативы. Между тем сегодня уже очевидно, что на нынешнем этапе исторического развития, приоритетом продолжает оставаться задача иметь сбалансированную, контролируемую и ответственную власть: власть, в которой созвучны рамки прав и ответственностей каждой ветви, каждого звена. А это, в нашем представлении, может наилучшим образом решиться именно в условиях парламентской формы управления.

В основу изменённой Конституции заложены следующие, имеющие стержневое значение, положения:

- Национальное собрание как законодательная власть формирует правительство и осуществляет контроль над ним;

- исполнительная власть едина и ею руководит правительство;

- суды независимы и подотчётны только перед законом;

- президент республики – глава государства, при реализации своих полномочий беспристрастен, руководствуется исключительно общегосударственными и общенародными интересами, не является частью ни одной из трёх ветвей власти, следит за соблюдением Конституции.

Конституция с изменениями 2015 года отводит ключевую роль Национальному Собранию, одновременно предоставляя необходимую самостоятельность правительству в вопросах разработки и реализации внутренней и внешней политики страны. Конституция предусматривает механизмы сотрудничества между законодательной и исполнительной властями, цель которых – избегать системных конфликтов. Конституция дала равноценные решения вопросам, которые касаются устойчивости правительства, контрольных полномочий парламента, роли парламентского меньшинства.

Конституция в системе государственных органов даёт стержневую роль премьер-министру. В странах, имеющих парламентскую форму правления, премьер-министр является руководителем партии власти.

Премьер-министр, имея в будущей системе управления ключевую роль, тем не менее, ни в коем случае не может быть приравнен к президенту в полупрезидентской модели управления. Премьер-министр, в отличие от президента республики полупрезидентской формы управления является руководителем всей исполнительной власти, постоянно находится под контролем парламента.

По конституции премьер-министр может меняться по политическим мотивам.

С этой точки зрения чрезвычайно важны роль и полномочия, отведённые парламентскому меньшинству. В условиях этого способа управления основная разделительная политическая линия пролегает не между правительством и парламентом, а между политическим большинством и парламентским меньшинством. Конституция отвела парламентскому меньшинству такие полномочия равноценные его роли и весу, которые должны дать возможность уравновесить исполнительную власть, превращая недостатки, упущения последней в предмет общественного обсуждения.

В условиях парламентской формы управления правительство несёт политическую ответственность перед Национальным Собранием. Правительство осуществляет свою деятельность на основании содействия парламентского большинства.

Эта система исключает противоречия между правительством и парламентским большинством, существование премьер-министра, не пользующегося поддержкой парламентского большинства становится антисистемным – возможность такой ситуации достигает нуля.

Механизмы парламентской формы правления содержат большой потенциал для соблюдения этой философии и не уклонения от ее логики. Любое подобное отклонение чревато нестабильностью и неэффективностью.

Несмотря на подчеркнутую роль премьер-министра в государствах с парламентской формой правления, тем не менее, парламентская форма правления отличается деперсонализацией и элементами коллегиального управления. Конечно, трудно отрицать роль личности в системе управления. Тем не менее подчеркнем, что компоненты партийного правления в этой форме правления существенно велики.

Уважаемые коллеги,

Сегодня мы выбираем премьер-министра парламентской страны. Избираем впервые, так что объективно не обладаем богатым опытом, особенно – в каком аспекте следует рассматривать вопрос, что следует учитывать, что первостепенно, а что нет. Но логика выбора четкая и вытекает из Конституции, а также политического опыта государств с парламентской формой правления. Этой системе, как уже отметил, присуща соразмерная правам ответственность, в том числе и политическая. В условиях этой системы премьер-министром становится лидер политической силы, составляющей парламентское большинство, и это не случайно. Это призвано также обеспечить личную ответственность политического лидера за данную политическую силу.

Неверными, антисистемными считаю в условиях Армении механизмы так называемого скрытого управления, когда, не имея каких либо должностей, лидер политической силы может фактически осуществлять государственное управление. Это средство уклониться от ответственности, форма поиска козла отпущения за провалы. Если лидер правящей партии страны, блокированной с двух сторон и фактически находящейся в состоянии войны, попытается в лице кого-либо другого фактически осуществлять функции премьер-министра - это, по существу, будет не только проявлением слабости, уклонением от ответственности, но и поставит под угрозу вертикаль власти, станет невольным привнесением элементов двоевластия – со всеми его последствиями. Особенно опасно это в случае необходимости общенациональной мобилизации и сплочения всех ресурсов для нейтрализации угрозы – обстоятельства, от которого мы, увы, не гарантированы. Для меня, как руководителя Республиканской партии, уклонение от личной ответственности неприемлемо – никогда этого не делал и делать не собираюсь. Именно по этой причине, в первую очередь, я стою сегодня у этой трибуны.

В таком случае возникает вопрос: неужели не мог предвидеть этот день с самого начала конституционных реформ, когда заявлял, что в случае перехода на парламентскую форму правления не стану претендовать на пост премьер-министра. Конечно, предвидел, и уже имел повод говорить об этом. Не стану снова говорить о восприятии политического контекста или фактическом отсутствии моих притязаний, но добавлю одну мысль, вытекающую из преамбулы моего выступления. Сегодня у этой трибуны стоит не частный политический-государственный деятель Серж Саргсян, не третий Президент Республики Армения. Никому из них здесь делать нечего, и сегодня на голосование не поставлен вопрос одобрения или неодобрения кого-либо. Сегодня у этой трибуны выступает председатель Республиканской партии Армении, составляющей политическое большинство парламента. Я здесь прежде всего как руководитель правящей партии, говоря в пользу своей кандидатуры, что обладаю достаточным влиянием и возможностями, чтобы в рамках взятой политической ответственности обеспечить гармоничную работу составляющей парламентской большинство политической силы в законодательной и исполнительной ветвях власти.

Повторюсь:

- «Парламентская форма правления исключает противоречия между правительством и парламентским большинством».

Я готов быть гарантом исключения подобных противоречий.

- «Парламентская форма правления исключает существование премьер-министра, не пользующегося поддержкой парламентского большинства».

Я действительно пользуюсь этой поддержкой и готов поставить ее на службу высшей цели динамичного развития нашей страны.

Именно эта реальность вынуждает меня находиться в центре сплочения взявшей на себя ответственность силы – в нашем случае политической коалиции. Всестороннее осознание вызовов, стоящих на данном этапе развития нашей страны обязывает находиться на передовой линии реализации программы, удостоившейся вотума доверия общества

Уважаемые коллеги,

Сегодня я не представлю программные подробности. Очевидно, что пришедшая к власти политическая сила посредством сформированного ею правительства реализует ту программу, за которую получила вотум доверия общества. Следовательно, независимо ни от чего, первое сформированное по парламентской модели правления правительство реализует в Армении программы Республиканской партии Армении и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн». Несомненно, с учетом развитий, происшедших за этот год, будут корректировки и уточнения. Повод подробно поговорить обо всем этом и представить парламенту еще будет.

Скажу лишь, что безопасность по прежнему останется приоритетом номер один. Наша позиция относительно мирного урегулирования проблемы Арцаха неизменна, а последовательное усиление и модернизация Армянской армии – предмет каждодневной работы.

Нашей важнейшей целью останется обеспечение прогресса, в направлении которого мы продолжим строить и укреплять наши программы. Да, сегодня у нас есть положительные результаты внешней политики, придающие нам серьезный запас прочности. Да, сегодня мы достигли такого уровня внутренней стабильности, который уже позитивно прогнозирует также динамику экономических показателей. Мы должны суметь продолжить эти тенденции.

Все направления реализуемой политики будут рассматриваться в аспекте улучшения демографической ситуации в Армении. Параллельно с обеспечением динамичного развития мы придадим серьезнейшую важность последовательной работе по созданию условий доступности намеченных демографических показателей.

Наши подробнейшие представления по этим и другим вопросам прозвучат в Национальном Собрании при представлении программы правительства. А работу по модернизации программы уже ведутся совместной коалиционной рабочей группой.

Благодарю за внимание. И если есть вопросы – с удовольствием отвечу».