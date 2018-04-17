Мы – участники нового начала: Серж Саргсян – о претворении в жизнь новой Конституции

В основу измененной Конституции Армении положены имеющие ключевое значение положения: НС РА как законодательная власть формирует правительство и осуществляет контроль над его деятельностью. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении в НС Армении сказал председатель правящей Республиканской партии Армении Серж Саргсян.

Третий президент РА, председатель правящей Республиканской партии Армении Серж Саргсян на специальном заседании Национального Собрания поблагодарил РПА и коалиционную АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) за выдвижение его кандидатуры на пост премьер-министра РА.

«В последние месяцы и дни мы являемся свидетелями претворения в жизнь новой Конституции, нового начала. Мы участники нового начала», – начал свое выступление Серж Саргсян.

“НС РА, как законодательная власть, формирует правительство и осуществляет контроль над его деятельностью; исполнительная власть едина и руководствуется правительством; суды независимы и подотчетны только перед законом; президент республики – глава государства, он беспристрастен при осуществлении своих полномочий, руководствуется исключительно общереспубликанскими и общенациональными интересами, не является частью ни одной из трех ветвей власти, следит за исполнением Конституции; правительство несет политическую ответственность перед парламентом. Для завершения процесса перехода к парламентской модели управления, парламент сегодня сформирует правительство, и первым шагом в этом направлении станет избрание премьер-министра”, - отметил С. Саргсян.

Стартовало особое заседание НС Армении: в повестке дня – выборы премьер-министра Армении. Фракции правящей Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) сегодня, 16 апреля, на совместном заседании в Национальном Собрании РА официально выдвинули кандидатуру 3-го президента РА, председателя РПА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

14 апреля состоялось заседание Исполнительного органа и Совета правящей Республиканской партии Армении (РПА). Исполнительный орган РПА, по предложению первого заместителя председателя партии, исполняющего обязанности премьер-министра РА Карена Карапетяна, принял решение представить на рассмотрение Совета партии кандидатуру председателя РПА, 3-го президента Армении Сержа Саргсяна на пост главы правительства республики. На заседании Совета решение Исполнительного органа представил К. Карапетян. Совет партии обсудил вопрос и единогласно поддержал кандидатуру Сержа Саргсяна.

9-го апреля Армения перешла на парламентскую форму правления. В тот же день принес присягу и приступил к обязанностям президента Армении Армен Саргсян. По новой - парламентской форме правления, премьер-министра изберут в НС Армении открытым голосованием, после чего в течение 20 дней будет сформировано правительство. В 5-дневный срок президенту Армении представят кандидатуры членов правительства. После этого в 15-дневный срок должны буть назначены 2/3 кабинета министров. Как только состоится назначение 2/3 кабинета министров со стороны президента Армении, будет провозглашено формирование нового правительства.