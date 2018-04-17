Politico: в Сенате США могут разрешить приносить на заседания новорожденных детей

На рассмотрение Сената Конгресса США поступила резолюция, принятие которой позволит членам верхней палаты приходить на ее заседания со своими новорожденными детьми при необходимости. Как сообщает издание Politico, автором выступила сенатор-демократ от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт, у которой на то был личный мотив.

Ранее 9 апреля у сенатора родилась девочка, которую назвали Мэйли Пирл Боулсби (фамилия отца). На ближайшие три месяца законодатель планирует взять отпуск по уходу за ребенком, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом Дакуорт ранее утверждала, что собирается все же появляться в Сенате во время голосований по важным законопроектам, или же когда ее присутствие необходимо однопартийцам. Но оставить дочь надолго она тоже не может. "Я не могу находится далеко от своего новорожденного ребенка в первые три месяца длительное время", - сказала она журналистам.

Это и подтолкнуло законодателя внести проект резолюции об отмене старого правила, запрещающего сенаторам приходить со своими детьми на заседания. По мнению Дакуорт, сейчас оно лишь мешает работать членам палаты, ставшим родителями. Она предлагает допускать присутствие в зале детей младше одного года во время голосований, которые часто затягиваются, так как сенаторы не голосуют все вместе одновременно, а извещают о своем решение секретарей на заседании каждый по отдельности.

50-летняя Дакуорт - американский политик и общественный деятель, ветеран войны в Ираке. Свою армейскую карьеру она начала в Национальной гвардии США, окончив летное училище и став пилотом. 12 ноября 2004 года ее вертолет был сбит из РПГ, в результате крушения Дакуорт потеряла обе ноги и с тех пор передвигается при помощи протезов и иногда инвалидного кресла. С 2013 по 2016 год она была членом Палаты представителей, а в 2016 году избралась в Сенат, став первым сенатором, родившим ребенка в период исполнения своих полномочий.

Источники Politico утверждают, что Сенат, вероятно, эту инициативу поддержит, хотя регламент и устав палаты меняются крайне редко. Так, в 1997 году было отклонено предложение разрешить сенаторам пользоваться на заседании ноутбуками.

В то же самое время некоторые члены Конгресса остаются ночевать в своих кабинетах, вызывая тем самым негодование своих коллег. В связи с этим недавно группа конгрессменов обратилась в комитет Палаты представителей по этике с призывом пресекать подобную практику.





