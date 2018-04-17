Франция отметила 20-летие кинофильма "Такси", который впервые вышел на экран в апреле 1998 года. К юбилею фильма режиссер Люк Бессон представил в Марселе пятую серию своего киноцикла, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как рассказал сам Бессон, он написал сценарий к первому фильму всего за 30 дней. Героями сюжета стал шофер марсельского такси, которому пришлось помогать полиции задержать банду грабителей банков, чтобы избежать наказания за нарушение правил езды.

Съемки продолжались менее месяца - 27 дней. В картине снимали сразу шесть машин. Peugeot 406 "Super-tourist" и пять модифицированных Peugeot 406.

После успешной премьеры фильма, Бессон взялся за продолжение. За "Такси" последовали "Такси-2", "Такси-3", "Такси-4". Пятую серию картины - "Такси-5" - уже посмотрели во Франции 1,2 млн зрителей.