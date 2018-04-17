Депутаты фракции «Царукян» будут голосовать свободно

Депутаты Национального Собрания РА от оппозиционной фракции «Царукян» в ходе специального заседания парламента по вопросу избрания премьер-министра республики будут голосовать свободно, каждый по своей совести. Как передает «Арменпресс», об этом заявила в НС Армении депутат от фракции «Царукян» Наира Зограбян.

На вопрос, если будут голосующие «за», будет ли это означать, что фракция «Царукян» более не является оппозиционной, она ответила: «Нет, нельзя. Если бы было принято решение о единогласном голосовании, было бы единогласное голосование. Лично я проголосую против. Голосование по кандидатуре премьера будет открытым, все увидят, как проголосовали те или иные депутаты. Спросите тех, кто будет голосовать за – возможно, они смогут обосновать свое голосование».

Стартовало особое заседание НС Армении: в повестке дня – выборы премьер-министра Армении. Фракции правящей Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) сегодня, 16 апреля, на совместном заседании в Национальном Собрании РА официально выдвинули кандидатуру 3-го президента РА, председателя РПА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

14 апреля состоялось заседание Исполнительного органа и Совета правящей Республиканской партии Армении (РПА). Исполнительный орган РПА, по предложению первого заместителя председателя партии, исполняющего обязанности премьер-министра РА Карена Карапетяна, принял решение представить на рассмотрение Совета партии кандидатуру председателя РПА, 3-го президента Армении Сержа Саргсяна на пост главы правительства республики. На заседании Совета решение Исполнительного органа представил К. Карапетян. Совет партии обсудил вопрос и единогласно поддержал кандидатуру Сержа Саргсяна.

9-го апреля Армения перешла на парламентскую форму правления. В тот же день принес присягу и приступил к обязанностям президента Армении Армен Саргсян. По новой - парламентской форме правления, премьер-министра изберут в НС Армении открытым голосованием, после чего в течение 20 дней будет сформировано правительство. В 5-дневный срок президенту Армении представят кандидатуры членов правительства. После этого в 15-дневный срок должны буть назначены 2/3 кабинета министров. Как только состоится назначение 2/3 кабинета министров со стороны президента Армении, будет провозглашено формирование нового правительства.