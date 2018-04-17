Южнокорейские ВВС вместе с военными США поучаствуют в учениях на острове Гуам

ВВС Республики Корея примут участие в международных учениях Silver Flaf 2018, которые пройдут с 18 по 25 апреля на американской авиабазе "Андерсен" на острове Гуам. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник телеканал KBS.

Учения проводятся командованием ВВС США в Тихом океане. Они направлены на отработку действий инженерных частей из разных стран по восстановлению взлетно-посадочных полос, обеспечению энергетической составляющей в экстренных ситуациях, действий по пожаротушению, работе с взрывоопасными веществами и т.п. В учениях также примут участие представители США, Австралии и Сингапура.

На базе "Андерсен" есть инфраструктура для длительного размещения бомбардировщиков B-52, B-2 и B-1B и вспомогательной авиации.

В прошлом году агентство ЦТАК сообщило, что Пхеньян разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме.