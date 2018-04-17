Защитник прав человека осуществляет посещение полицейских отделений Еревана

С раннего утра сотрудники офиса Защитника прав человека Армении осуществляют посещение полицейских отделений Еревана.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе офиса Защитника прав человека Армении, они посетили отделения полиции Нор-Норка, Арабкира, Шенгавита, Маштоца, Эребуни, с целью гарантий защиты прав задержанных граждан.

Особое внимание обращают на основания, по которым граждан подвергают приводу.

Как сообщалось ранее, по подозрению в административных правонарушениях полиция Армении подвергла приводу некоторых участников протестных акций, организованных депутатом НС Армении Николом Пашиняном. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

«Есть подвергнутые приводу по подозрению в административных правонарушениях участники протестных акций»,- сказал начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

На вопрос о числе подвергнутых приводу участников протестных акций он ответил, что подробности будут представлены позже.

Полиция Армении 16-го апреля приняла решение прекратить инициированный Николом Пашиняном митинг и потребовала у руководителя собрания проинформировать об этом участников акции.

В заявлении говорится, что руководимый депутатом Национального Собрания Армении Николом Пашиняном митинг, начавшийся 13 апреля, сопровождался умышленным перекрытием улиц Еревана, препятствованием нормальной работе организаций, блокированием имеющих жизненно важное для города значение транспортных узлов, не подчинением законным требованиям полицейских, насилием в отношении последних, массовыми беспорядками.

«Исходя из вышеуказанного, предупреждаем организаторов митинга – не продолжать собрание, дабы Полиция могла воздержаться от мер, призванных разогнать собрание», - сказано в заявлении Полиции.