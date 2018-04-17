Президент Кипра готов возобновить переговоры по кипрскому урегулированию

Президент Кипра Никос Анастасиадис после встречи с лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи заявил, что готов возобновить переговоры с той точки, на которой они были прерваны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник вечером лидеры двух общин встретились за неформальным ужином, это была их первая встреча после провала конференции по кипрскому урегулированию в Кран-Монтане в июле 2017 года.

Выступая с заявлением в президентском дворце, Анастасиадис сообщил, что прошла двухчасовая встреча тет-а-тет, затем к ним присоединилась заместитель спецпредставителя генсека ООН по Кипру Элизабет Спехар.

"На сегодняшней встрече с Мустафой Акынджи мы честно обсудили проблемы, которые существуют, а также перспективы нового диалога. Мы подтвердили разногласия, которые есть. Я повторил, что со своей стороны мы готовы возобновить переговоры с того места, где они были прерваны в Кран-Монтане в июле (2017 года)", — сказал Анастасиадис.

По его словам, ничего не исключается. Президент отметил, что стороны остались на своих позициях. Анастасиадис также рассказал, что Акынджи поднимал вопрос об использовании месторождений природного газа, и он давно знает позицию Кипра.