Абэ вылетел в США для обсуждения проблемы КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вылетел во вторник в США, где обсудит в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом экономическое взаимодействие двух стран, методы урегулирования северокорейской проблемы, а также содействие американской стороны в разрешении проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан в ходе предстоящего саммита между главами США и КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Относительно проблемы вокруг КНДР и по поводу экономических вопросов я хотел бы подтвердить сотрудничество между Японией и США, а также продемонстрировать тесную связь японо-американского альянса. Я бы хотел вновь подтвердить, что на КНДР сохранится максимальное давление с целью полного ее отказа от ядерного и ракетного вооружения", — подчеркнул Абэ в ходе пресс-конференции перед вылетом в США, трансляция которой размещена на правительственном сайте.

Визит премьер-министра Японии в США пройдет с 17 по 19 апреля. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом пройдет во Флориде. Лидеры также должны будут сыграть партию в гольф.