Страны G7 призвали Россию срочно ответить по «делу Скрипаля»

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» выступили с совместным заявлением по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Великобритании. Документ размещен на сайте правительства Канады, председательствующей в этом году в организации, передает Арменпресс.

«Мы едины в самом решительном осуждении атаки 4 марта с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери. Мы соглашаемся с позицией Великобритании и разделяем ее, что с высокой долей вероятности Российская Федерация несет ответственность за это нападение и что этому нет реального альтернативного объяснения», — указано в заявлении. — Мы призываем Россию срочно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».