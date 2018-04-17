ООН отправит около 60 человек для сбора данных о преступлениях в Сирии

В состав нового органа по сбору фактов о преступлениях, совершенных в Сирии за время конфликта в стране, войдет около 60 экспертов, до сих пор никто из его представителей не получил возможность посетить Сирию. Как передает Арменпресс, об этом сообщила глава нового механизма Катрин Марши-Уэль.

Генассамблея ООН в 2016 году одобрила создание Международного беспристрастного и независимого механизма по содействию расследованиям в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву в Сирии, совершенные в республике с марта 2011 года.

"В состав команды войдут следователи и аналитики различного профиля, в том числе криминалистического, военного, политического и связанного с аппаратом безопасности", — говорится в первом отчете механизма, который будет вынесен на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН в среду.

Ожидается, что "в течение следующего года она (команда — ред.) будет укомплектована полностью и станет насчитывать порядка 60 человек", говорится в документе.