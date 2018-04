Пулитцеровская премия в номинации "Лучший материал на внутриполитическую тему" присуждена в понедельник редакциям газет The New York Times и Washington Post за серию материалов о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию в США. Об этом объявила на церемонии в Школе журналистики Колумбийского университета руководитель оргкомитета Пулитцеровской премии Дана Канеди, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пулитцеровская премия в области международной журналистики присуждена сотрудникам информационного агентства Reuters за освещение "эпизодов жестоких убийств, совершенных в ходе войны с наркоманией на Филиппинах".

Лауреатами премии "За службу обществу" стали газета The New York Times и журнал The New Yorker за серию материалов о расследовании обстоятельств сексуальных домогательств.

В номинации "Лучшее художественной произведение" Пулитцеровская премия досталась Эндрю Шону Гриру за роман "Все меньше" (Less). Книга рассказывает о том, как люди и в старости способны любить.