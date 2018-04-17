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Участники митинга перекрыли участок, ведущий от улицы Ханджяна к пр.Тиграна Меца: между водителем и митингующими началась потасовка


Участники митинга с двух сторон перекрыли участок, ведущий от улицы Ханджяна к пр.Тиграна Меца, используя мусорные баки и прочие предметы.

Как сообщил с места событий корреспондент «Арменпресс», здесь произошел инцидент: между водителем и митингующими началась потасовка.

Один из желающих проехать водителей попросил пропустить его, поскольку он спешит, однако митингующие отказались.

Затем водителя обругали, он вышел из машины и между водителем и митингующими началась потасовка. Собравшимся удалось успокоить дерущихся, водитель сел в свою машину и уехал.


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