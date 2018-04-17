Полиция Армении приняла решение прекратить инициированный Николом Пашиняном митинг

Полиция Армении 16-го апреля приняла решение прекратить инициированный Николом Пашиняном митинг и потребовала у руководителя собрания проинформировать об этом участников акции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

В заявлении говорится, что руководимый депутатом Национального Собрания Армении Николом Пашиняном митинг, начавшийся 13 апреля, сопровождался умышленным перекрытием улиц Еревана, препятствованием нормальной работе организаций, блокированием имеющих жизненно важное для города значение транспортных узлов, не подчинением законным требованиям полицейских, насилием в отношении последних, массовыми беспорядками.

«Организаторы митинга периодически выступают с призывами блокировать входы в Национальное Собрание. Несмотря на то обстоятельство, что незаконное нарушение прав граждан и общественного порядка носило продолжительный характер, полиция Армении, руководствуясь принципом соразмерности, закрепленным в статье 78 Конституции, около 3 суток ограничивалась исключительно устным предупреждением организаторам и участникам митинга, однако требования были проигнорированы.

Полиция не стала прибегать к иным мерам вмешательства в свободу прав участников собрания, поскольку митинг в основном носил мирный характер. Митинг через некоторое время перестал быть мирным, когда 16 апреля Никол Пашинян направил участников собрания к проспекту Баграмяна, попытавшись прорвать охраняющий общественный порядок полицейский кордон.

В результате столкновения произошли массовые беспорядки, в результате которых нанесен ущерб здоровью граждан, общественному имуществу. Согласно статье 5 закона «О свободе собраний» свобода собраний может быть ограничена только в том случае, когда охрана государственной безопасности и общественного порядка, предотвращение преступлений, здоровье и мораль общества, другие основные права и свободы превалируют над свободой собрания.

Полиция заявляет, что продолжение сопровождающегося групповыми нарушениями общественного порядка митинга, умышленные действия, направленные на создание транспортного коллапса в столице и создание масштабных неудобств для ее жителей, наконец, массовые беспорядки, учиненные некоторыми участниками собрания, причинение физического и материального ущерба, ставят общественные интересы и конституционные права других граждан выше, причем, иным способом невозможно пресечь несоразмерные ограничения, учитывая, что игнорирование многочисленных призывов Полиции, предупреждения и категоричное невыполнение ее требования руководством и участниками собрания.

На основании статьи 33 закона «О свободе собраний» Полиция Армении 16 апреля приняла решение прекратить собрание и потребовала у руководителя проинформировать об этом участников митинга.

Поясняем, что согласно указанной статье закона, в случае отсутствие руководителя собрания или невыполнение им требований полиции, полиция в соответствии с законом Армении «О Полиции» уполномочена разогнать собрание, в том числе с применением специальных средств.

Исходя из вышеуказанного, предупреждаем организаторов митинга – не продолжать собрание, дабы Полиция могла воздержаться от мер, призванных разогнать собрание», - сказано в заявлении Полиции.

Вечером 13 апреля на Площади Свободы в Ереване состоялся совместный митинг трех оппозиционных инициатив, выступающих против премьерства 3-го президента Армении Сержа Саргсяна. Митинг организовали инициатива «Мой шаг» во главе с руководителем оппозиционной парламентской фракции «Елк», вместе с представителями других гражданских инициатив. Ранее Никол Пашинян объявил о реализации программы действий «14+4» – 14-дневного протестного шествия «Мой шаг» по 7 крупным городам Армении и 4-дневных митингов в Ереване. Н. Пашинян заявил о начале круглосуточных митингов в Ереване. Протестующие заняли Площадь Франции. После того как митингующие заблокировали площадь, дорожное движение в центре столицы оказалось парализовано. 13 апреля оппозиционеры ворвались в здание Ереванского государственного университета, призывая студентов к массовым забастовкам. 14 апреля митингующие временно захватили здание Общественного радио Армении, но покинули его после того, как Никол Пашинян обратился с призывом к народу собраться на митинги. Вечером 15 апреля Никол Пашинян на Площади Франции в Ереване, которая была перекрыта митингующими, обнародовал программу действий массового гражданского неповиновения. Он призвал граждан присоединяться к акции, перекрывать движение транспорта на узловых перекрестках столицы, а также блокировать здание парламента и работу метрополитена.

С утра 16 апреля было парализовано движение на всех центральных улицах Еревана. В частности, утром митингующие организовали сидячий пикет на улице Ханджяна в центре столицы, затем беспрепятственно вошли в расположенный на данной улице Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна. Митингующие во главе с депутатом Национального Собрания Армении Николом Пашиняном прорвали полицейский кордон на центральном проспекте Баграмяна, где находятся здания парламента, резиденция президента, Конституционный суд РА и ряд посольств. Начались столкновения протестующих с полициейПолиция после этого начала применять спецредства, пострадали не только протестующие и Н. Пашинян, но и полицейские. Полиция дала срок на прекращение акции, предупредив в противном случае применить силу и разогнать митинг.