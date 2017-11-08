Предстоящие на 17 апреля мероприятия
21:00, Апрель 16, 2018
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- 21:39 Трамп заявил, что ни одну из выпущенных по Сирии ракет не сбили
- 21:19 Участники митинга бросили разные вещи в сторону сотрудников полиции
- 21:00 Предстоящие на 17 апреля мероприятия
- 20:40 Замеченная на проспекте Аршакуняц военная автоколонна принадлежала миротворческой бригаде и возвращалась с запланированного мероприятия
- 20:35 Митинг на площади Франции закончился
- 19:55 В медицинских учреждениях Еревана проходят лечение 31 человек: один сотрудник полиции находится в реанимации после операции
- 19:32 Митинг на проспекте Баграмяна перенесен на площадь Франции
- 19:15 Начальник полиции Армении Владимир Гаспарян посетил проспект Баграмяна
- 18:22 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-04-18
- 18:20 Азиатские индексы - 16-04-18
- 18:11 Выясняются обстоятельства гибели военнослужащего: арестован сослуживец
- 18:01 Блогер семь лет снимал нападения лебедей на людей
- 17:51 Названы страны с идеальными пляжами
- 17:49 Большинство немцев считают Трампа опаснее Путина, показал опрос
- 17:42 Полицейские получили ранения тупыми и режущими инструментами: одного из них оперируют
- 17:40 СМИ: талибы отвергли предложение президента Афганистана участвовать в выборах
- 17:37 Могилы для живых людей заполонили китайский уезд
- 17:31 Никол Пашинян покинул больницу и направляется на митинг на проспект Баграмяна
- 17:24 Подразделения РЭБ и БЛА ЮВО проводят совместные учения в Армении
- 17:09 Столтенберг: Турция играет ключевую роль в составе НАТО
- 17:07 Возбуждены уголовные дела по факту организации незаконных митингов и нарушения общественного порядка
- 17:06 В Средиземное море вошел десантный корабль ВМФ России
- 17:00 Трое полицейских получили ранения в результате столкновения на проспекте Баграмяна
- 16:58 В Турции поддержали шаги по вступлению в НАТО Грузии и Македонии
- 16:50 Движение на улицах Еревана восстановлено: закрыты только проспект Баграмяна и площадь Франции
- 16:47 В Армении военнослужащие ЮВО провели военно-патриотический праздник
- 16:43 Бако Саакян принял членов Национальной комиссии Армении по телевидению и радио
- 16:34 Пашиняна перевязывают в МЦ «Наири»
- 16:31 Лавров: отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны
- 16:29 Если не случится никаких форс-мажоров, то и в этом году экономический рост продолжится: Серж Саргсян
- 16:29 ABC: семь человек погибли, 17 пострадали в ходе беспорядков в тюрьме в США
- 16:27 В Турции раскритиковали Макрона за слова о противоречиях с Россией в Сирии
- 16:25 От перехода к парламентской форме правления наши отношения с внешним миром не изменятся: Серж Саргсян
- 16:22 Военнослужащий Армии обороны Алек Карапетян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги"
- 16:20 В Арцахе погиб военнослужащий
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