Замеченная на проспекте Аршакуняц военная автоколонна принадлежала миротворческой бригаде и возвращалась с запланированного мероприятия

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян коснулся военной автоколонны, которая была замечена на проспекте Аршакуняц в Ереване. Как сообщает Арменпресс, Ованнисян отметил, что это была автоколонна миротворческой бригады, и она возвращалась из запланированного мероприятия.

«Военная автоколонна миротворческой бригады возвращалась с запланированного мероприятия, проехала по левой полосе проспекта Аршакуняц, а затем повернула налево, где находится место ее постоянной дислокации», - написал пресс-секретарь министра обороны на своей странице в Facebook.