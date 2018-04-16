Организованный депутатом НС Армении Николом Пашиняном и его сторонниками митинг на площади Франции закончился. Как сообщает Арменпресс, в своей речи Пашинян коснулся действий 13 апреля и последующих шагов. Он отметил, что сегодня совершено действие «перекрой улицу».

«17 апреля, в 12:00, запланировано заседание Национального Собрания. Что мы будем делать завтра? Мы должны осуществить акцию «перекрой улицу» в более крупном масштабе и закрыть все входы в Национальное Собрание», - сказал Пашинян.

В то же время он отметил, что эта акция начнется уже этой ночью, несмотря на мнение, что «люди не останутся ночью, и эффект будет слабым».

«Я думаю, что акцию необходимо начать с этого момента, и тот, кто хочет, должен с сегодняшнего дня всеми силами начать мирные действия гражданского неповиновения», - сказал Пашинян.

Он призвал своих сторонников осуществлять децентрализованные действия.

Далее депутат коснулся инцидента на проспекте Баграмяна и отметил, что в результате инцидента он поранился и по приказу заместителя начальника полиции Унана Погосяна его в сопровождении полицейской машины перевезли в медицинский центр «Наири», где оказали медицинскую помощь.

Ранее полиция Армении распространила адресованное Николу Пашиняну заявление, в котором говорится: «Вследствие насильственных действий участников руководимого Вами собрания грубо нарушен общественный порядок на проспекте Баграмяна. Все предупреждения, требования и иные ограничительные действия Полиции более неэффективны, поэтому, руководствуясь статьей 33 Закона РА «О свободе собраний» Полиция требует от Вас прекратить собрание. В случае Вашего отсутствия на месте собрания или невыполнения требований по истечении установленного разумного срока полиция разгонит собрание, применив силу и специальные средства».