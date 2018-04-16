Митинг на проспекте Баграмяна перенесен на площадь Франции

Запланированный на проспекте Баграмяна митинг состоится на площади Франции. Как сообщает Арменпресс, организатор митинга Никол Пашинян отметил, что технику невозможно перенести на проспект Баграмяна, следовательно, было решено провести митинг на площади Франции.

Незадолго до этого Никол Пашинян встретился с членами фракции «Выход» Эдмомом Марукяном, Арамом Саркисяном, Мане Тандилян, Геворгом Горгисяном и Артаком Зейналяном.

Ранее полиция Армении распространила адресованное Николу Пашиняну заявление, в котором говорится: «Вследствие насильственных действий участников руководимого Вами собрания грубо нарушен общественный порядок на проспекте Баграмяна. Все предупреждения, требования и иные ограничительные действия Полиции более неэффективны, поэтому, руководствуясь статьей 33 Закона РА «О свободе собраний» Полиция требует от Вас прекратить собрание. В случае Вашего отсутствия на месте собрания или невыполнения требований по истечении установленного разумного срока полиция разгонит собрание, применив силу и специальные средства».