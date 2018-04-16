Начальник полиции Армении Владимир Гаспарян посетил проспект Баграмяна. Как сообщает Арменпресс, начальник полиции прошелся по проспекту и последил за событиями.

Заместители начальника полиции Унан Погосян, Самвел Ованнисян и Левон Ераносян тоже были на проспекте Баграмяна.

Организатор митинга, депутат Никол Пашинян не был на проспекте Баграмяна, он находится в офисе партии «Светлая Армения», где проходит встреча с партнерами альянса «Выход» - председателем партии «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном и лидером партии «Республика» Арамом Саркисяном.

Ранее полиция Армении распространила адресованное Николу Пашиняну заявление, в котором говорится: «Вследствие насильственных действий участников руководимого Вами собрания грубо нарушен общественный порядок на проспекте Баграмяна. Все предупреждения, требования и иные ограничительные действия Полиции более неэффективны, поэтому, руководствуясь статьей 33 Закона РА «О свободе собраний» Полиция требует от Вас прекратить собрание. В случае Вашего отсутствия на месте собрания или невыполнения требований по истечении установленного разумного срока полиция разгонит собрание, применив силу и специальные средства».