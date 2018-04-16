Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-04-18

ЕРЕВАН, 16 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 апреля, курс доллара США сократился на 0.56 драмa и составил 482.36 драм. Курс евро вырос на 0.66 драмa и составил 596.39 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 7.80 драм. Курс британского фунта вырос на 0.12 драмa и составил 689.92 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 12.29 драмa и составила 20838.41 драм. Цена серебра сократилась на 2.63 драмa и составила 255.96 драм. Цена платины сократилась на 1.20 драмa и составила 14407.15 драм.