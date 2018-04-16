Азиатские индексы - 16-04-18

ТОКИО, 16 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.26% и составил 21835.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.40% и составил 1736.22 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.53% и составил 3110.65 пункта, а HANG SENG снизился на 1.60% и составил 30315.59 пункта.