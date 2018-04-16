Выясняются обстоятельства гибели военнослужащего: арестован сослуживец

В результате срочных следственных действий, проведенных Вторым гарнизонным следственным отделом Следственного комитета Армении, выявлены обстоятельства получения смертельного огнестрельного ранения военнослужащего Алека Нверовича Карапетяна: возбуждено уголовное дело по делу об убийстве.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, военнослужащий Алек Карапетян получил смертельное огнестрельное ранение в области груди 15 апреля 2018 года, в районе 19:15, во время исполнения своих воинских обязанностей. Он скончался от огнестрельного ранения по дороге в больницу

Вторым гарнизонным следственным отделом Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 104 Уголовного кодекса (убийство).

Согласно полученным в рамках следствия фактическим данным, военнослужащий получил огнестрельное ранение в результате спора с сослуживцем, который и произвел выстрел. Расследование выявило мотив преступления и личность предполагаемого преступника, который был арестован.

Проведено расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза, совершены конфискации, ряд лиц были допрошены.

Следствие продолжается.