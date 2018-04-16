Полицейские получили ранения тупыми и режущими инструментами: одного из них оперируют
17:42, 16 Апрель, 2018
Министерство здравоохранения сообщает, что по состоянию на 16:30 в медицинские учреждения обратились за медицинской помощью 46 граждан, из которых 6 полицейских. Некоторые из пациентов, получив амбулаторную медицинскую помощь, были выписаны из учреждения.
Министерство здравоохранения сообщило Арменпресс, что гражданское население в основном получило поверхностные травмы нижних конечностей, им оказывается первичная медико-санитарная помощь.
Полицейские получили травмы, вызванные тупыми и режущими инструментами.
Одного из полицейских в настоящее время оперируют из-за пореза вены.Министерство сообщает, что система здравоохранения работает в усиленном режиме обслуживания и имеет все необходимые средства для обеспечения своевременного и качественного медицинского обслуживания.