Полицейские получили ранения тупыми и режущими инструментами: одного из них оперируют

Министерство здравоохранения сообщает, что по состоянию на 16:30 в медицинские учреждения обратились за медицинской помощью 46 граждан, из которых 6 полицейских. Некоторые из пациентов, получив амбулаторную медицинскую помощь, были выписаны из учреждения.

Министерство здравоохранения сообщило Арменпресс, что гражданское население в основном получило поверхностные травмы нижних конечностей, им оказывается первичная медико-санитарная помощь.

Полицейские получили травмы, вызванные тупыми и режущими инструментами.

Одного из полицейских в настоящее время оперируют из-за пореза вены.

Министерство сообщает, что система здравоохранения работает в усиленном режиме обслуживания и имеет все необходимые средства для обеспечения своевременного и качественного медицинского обслуживания.