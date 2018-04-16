СМИ: талибы отвергли предложение президента Афганистана участвовать в выборах

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) ответило в понедельник отказом на недавний призыв президента Афганистана Ашрафа Гани принять участие в предстоящих в октябре этого года парламентских и местных выборах в этой стране. Ранее Гани предложил талибам участвовать в выборах, рассматривая этот как возможность наладить мирный процесс в Афганистане, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Однако движение "Талибан" в понедельник заявило, что для нее приоритетом остается борьба против иностранного военного присутствия в стране. "Ныне, - утверждает "Талибан", - все политические и военные решения в Афганистане принимаются иностранцами. Шанс быть избранными во властные органы имеют лишь те, кого уже избрали Белый дом и Пентагон".

Движение охарактеризовало предстоящие выборы как "постановочное мероприятие" и призвало афганский народ воздержаться от участия в них.

В минувшую субботу Гани официально объявил о начале регистрации граждан Афганистана для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года. При это он призвал талибов воспользоваться этой возможностью и принять участие в выборах. По его словам, движение должно превратиться в политическую силу и воспользоваться ранее сделанным правительством предложением начать мирный процесс.





