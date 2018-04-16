Подразделения РЭБ и БЛА ЮВО проводят совместные учения в Армении

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения приступили к тактико-специальным учениям (ТСУ) на высокогорном полигоне «Камхуд».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе учений военнослужащие с использованием средств РЭБ в течение трех дней выполнят зачетные задачи по поиску, пеленгации и противодействию беспилотным летательным аппаратам условного противника.

Также, при совершении марша в составе соединения военнослужащие с применением современных комплексов РЭБ обеспечат подавление радиоэлектронных средств связи и навигационных систем БЛА условного противника различных типов, действующих на дальности до 100 км в условиях высокогорной местности.

К тактико-специальным учениям подразделений РЭБ и БЛА в Закавказье привлечено более 300 военнослужащих и около 50 единиц специальной военной техники, в том числе комплексы беспилотных летательных аппаратов.