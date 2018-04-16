Столтенберг: Турция играет ключевую роль в составе НАТО

Турция делает очень многое для НАТО, она играет ключевую роль для Североатлантического альянса. Как передает Арменпресс, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Haberturk.

"Турция - это союзник, который играет ключевую роль в составе альянса. Турция вносит серьезный вклад для обеспечения общей безопасности и в вопросах борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС). Турция делает очень многое для НАТО", - сказал он.

Столтенберг также рассказал, что он обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу операцию "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн, операцию США и их союзников в Сирии. "Ни один союзник НАТО не пострадал столь сильно от терроризма как Турция", - подчеркнул генсек альянса.





