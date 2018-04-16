Возбуждены уголовные дела по факту организации незаконных митингов и нарушения общественного порядка

Прокуратура Армении выступила с заявлением о том, что возбуждены уголовные дела по факту организации митингов с 13 апреля в Ереване с нарушением правил и общественного порядка, сообщает Арменпресс.

«С 13 апреля депутат НС Армении Никол Пашинян организовал и провел митинги в Ереване, в ходе которых неоднократно нарушался закон о собраниях, было нарушено право граждан на свободное передвижение и осуществление других прав, и нормальное функционирование организаций.

Не выполнив многочисленные требования полиции, участники митинга прорвались в ЕГУ 13 апреля и в здание Общественного радио 14 апреля, нанося ущерб имуществу и вред гражданам, работающим по дежурству, и ставя под угрозу общественную безопасность.

С утра 16 апреля, продолжая незаконные действия, участники митинга последовали по проспекту Баграмяна в попытке обойти патрульных полицейских и не выполнить законных распоряжений.

Нанеся ущерб государственной и частной собственности на улицах, участники митинга применили насилие в отношении полицейских и поставили под угрозу общественную безопасность.

Были возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 225, и следствие поручено специальной следственной службе», - говорится в заявлении.