В Турции поддержали шаги по вступлению в НАТО Грузии и Македонии

Анкара выступает за расширение НАТО, поддерживая курс на вступление в альянс Грузии, Македонии, Боснии и Герцеговины, как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы сторонники расширения НАТО, поддерживаем шаги по вступлению в альянс Грузии, Боснии и Герцеговины, Македонии", — заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе его визита в Анкару.