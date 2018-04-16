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В Турции поддержали шаги по вступлению в НАТО Грузии и Македонии


Анкара выступает за расширение НАТО, поддерживая курс на вступление в альянс Грузии, Македонии, Боснии и Герцеговины, как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы сторонники расширения НАТО, поддерживаем шаги по вступлению в альянс Грузии, Боснии и Герцеговины, Македонии", — заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе его визита в Анкару.

 

 




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