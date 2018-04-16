Движение на улицах Еревана восстановлено: закрыты только проспект Баграмяна и площадь Франции

Движение на улицах Еревана, перекрытое с утра сторонниками Никола Пашиняна, восстановлено.

Как передает «Арменпресс», закрыты только проспект Баграмяна и площадь Франции, перекресток Прошян-Баграмян.

Никол Пашинян предпринял 2-недельный пеший ход Гюмри-Ереван, преодолев 212 км в 320.000 шагов. А вечером 13 апреля они перекрыли пл. Франции в Ереване.

Полиция РА заявила, что нарушение тишины в ночное время (23.00-07.00 часов) считается административным нарушением. Примыкающие к пл.Франции улицы имеют жизненное значение для столицы, и для свободного движения граждан уже возникли ограничения и неудобства. Необеспечение мер для нормального течения митинга, отсутствие сотрудничества с представителями полиции, перенесение участниками митинга имущества, представляющего собой общинную и общественную собственность – все это свидетельствует о том, организаторы митинга полностью не владеют ситуацией.

Никол Пашинян, выступая 15-го апреля на миринге на площади Франции, призвал граждан Армении перекрыть утром 16-го апреля ряд у;лиц Еревана.

В данный момент перекрыты улицы малого центра, до этого сторонники депутата НС Армении Никола Пашиняна прошли шествием по перекрытым улицам центра Еревана.

Полиция Армения заявила, что право на свободу собраний, если они сопровождаются наарушением общественного порядка, не является абсолютным и может быть ограничено полицейскими дейтвиями, проистекающими и соразмерными возникшей ситуации, вплоть до решения о прекращении митинга и акций протеста. Полиция Армении распространила заявление о том, что по ст.33 Закона о свободе собраний полиция вправе силой прекратить скцию протеста, если, по ее оценке, иначе невозможно предотвратить несоразмерное ограничение прав и интересов других граждан.