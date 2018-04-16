Бако Саакян принял членов Национальной комиссии Армении по телевидению и радио
16:43, 16 Апрель, 2018
16 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял группу членов Национальной комиссии Республики Армения по телевидению и радио во главе с руководителем структуры Гагиком Буниатяном и руководителей ряда ведущих компаний, действующих в информационной сфере Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Были обсуждены разные вопросы, касающиеся взаимодействия двух армянских республик в телекоммуникационной и информационной сферах.
Президент Саакян с удовлетворением отметил, что сотрудничество Арцаха с Национальной комиссией РА по телевидению и радио и ведущими информационными агентствами Армении находится на высоком уровне, выразив надежду, что оно сохранится и впредь.
Во встрече приняли участие председатель государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции НКР Акоп Каграманян, другие должностные лица.