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Бако Саакян принял членов Национальной комиссии Армении по телевидению и радио


16 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял группу членов Национальной комиссии Республики Армения по телевидению и радио во главе с руководителем структуры Гагиком Буниатяном и руководителей ряда ведущих компаний, действующих в информационной сфере Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Были обсуждены разные вопросы, касающиеся взаимодействия двух армянских республик в телекоммуникационной и информационной сферах.
Президент Саакян с удовлетворением отметил, что сотрудничество Арцаха с Национальной комиссией РА по телевидению и радио и ведущими информационными агентствами Армении находится на высоком уровне, выразив надежду, что оно сохранится и впредь.
Во встрече приняли участие председатель государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции НКР Акоп Каграманян, другие должностные лица.


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