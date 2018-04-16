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Лавров: отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны


Отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны, поскольку раньше работали каналы связи между сторонами и не было одержимости русофобией. Как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, фрагмент которого был опубликован в понедельник.

"Я думаю, что они (отношения России и стран Запада - прим. ТАСС) хуже. Потому что во время холодной войны существовали каналы связи. И не было такой одержимости русофобией, которая похожа на попытку геноцида через санкции", - сказал глава МИД.

Он также выразил надежду на то, что люди на Западе, включая тех, кто находится у власти, понимают опасность этого положения.



 




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