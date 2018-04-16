Если не случится никаких форс-мажоров, то и в этом году экономический рост продолжится: Серж Саргсян

Если не случится никаких форс-мажоров, то и в этом году экономический рост продолжится. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами газеты «Известия» сказал кандидат в премьер-министры Армении, экс-президент Армении Серж Саргсян.

На вопрос:«Не считаете ли вы, что складывающаяся в последние годы демографическая ситуация и относительно невысокие темпы экономического роста могут повлиять на изменение баланса сил в Закавказье? Насколько серьезно стоит проблема демографии в стране и как ее решать? Что вы планируете сделать, чтобы вывести армянскую экономику на устойчивый рост?»,- он ответил:

«Конечно, есть такая проблема. Она характерна не только для Армении. В нашем случае есть критическая численность населения, которая может потом повлиять на некоторые показатели. В связи с этим мы работаем над специальной программой и хотим довести население Армении к 2040 году хотя бы до 4 млн человек. Совсем недавно у нас обсуждался стратегический план развития страны до 2030 года. Надеюсь, в ближайшие месяцы он будет утвержден. Да, у нас небольшой естественный прирост. Мы всячески стимулируем многодетные семьи. И будем работать в этом направлении.

При этом не думаю, что в среднесрочной перспективе баланс может быть нарушен. Да, нас мало, но мы неплохо работаем. У нас сопоставимые с соседями результаты по ВВП на душу населения. В прошлом году рост ВВП составил 7,5%. Средняя зарплата в Армении выше, чем у наших соседей. Мы за последние 10 лет смогли почти в два раза увеличить экономику. На сегодня 37% ВВП Армении приходится на экспорт товаров и услуг — это хорошие цифры, которыми тем не менее не надо довольствоваться. Если не случится никаких форс-мажоров, то и в этом году рост продолжится».